Две небольшие рекламки в журнал

Пример , не моей рекламы, в файле

1) Реклама моего сайта www.ockc.ru

2) Реклама семинара http://ockc.ru/?page_id=813

- текст по семинару позже

Размер квадрат 58х58 мм

Требования -формат tiff или eps, CMYK, 300 dpi

Сроки выполнения до 28 мая

Ваша цена за две рекламы и не надо меня мучать с вопросами по коллажу...

Сделайте, чтобы было эффектно и захотелось 1) зайти на сайт 2) купить семинар :-)

Пишите цену, без цены я не рассматриваю предложения