Две небольшие рекламки в журнал

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Завершен38 заявок697 просмотров

Две небольшие рекламки в журнал

Пример , не моей рекламы, в файле

1) Реклама моего сайта www.ockc.ru

2) Реклама семинара http://ockc.ru/?page_id=813

- текст по семинару позже

Размер квадрат 58х58 мм

Требования -формат tiff или eps, CMYK, 300 dpi

Сроки выполнения до 28 мая

Ваша цена за две рекламы и не надо меня мучать с вопросами по коллажу...

Сделайте, чтобы было эффектно и захотелось 1) зайти на сайт 2) купить семинар :-)

Пишите цену, без цены я не рассматриваю предложения

16 лет назад
Cablemaster
Дмитрий 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

DashaFF
Дарья 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$16
3 дня
Супер - молодец - ТО ЧТО НУЖНО !!!! Очень хороший дизайнер, умеет работать с заказчиком, с удовольствием продолжу работу с ней и в дальнейшем
Мне было очень приятно работать с Дмитрием. Дает четкие замечания по ходу работы и уважает мнение исполнителя. Оплатил мгновенно, причем еще и премиальные дополнительно за хорошую работу) Рекомендую всем как отличного заказчика!
Alexsas
44 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$25
1 день
cnthtj
Галина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$10
1 день
barswork
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Меня изначально смутила низкая цена Евгения и выбрал его после того, как более дорогие дизайнеры чего-то впадали в состояние нестояния. Видно уже зарабатывать никому не хочется или веру в людей потеряли что-ли. Отличная работа Евгения, никакого напряга, все понял, все сделал - всем рекомендую. И с большим удовольствием продолжу работу с ним.
С радостью выполнил этот проект. Дмитрий четко сормулировал все пожелания, своевременно оплатил. (Даже внес предоплату по собственной инициативе!). Рекомендую всем, и сам надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Workcenter
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$20
4 дня
tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

DashaFF
Дарья 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
Alexsas
44 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
cnthtj
Галина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
barswork
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
Workcenter
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад