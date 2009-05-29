Здравствуйте. Необходимо сделать следующие. 1. Краткое описание. Разработать макет дизайна для флаера "приватной вечеринки". 2. Общие описание. Приватная вечеринка не совсем то, что вы подумали. ...
Две небольшие рекламки в журнал
Две небольшие рекламки в журнал
Пример , не моей рекламы, в файле
1) Реклама моего сайта www.ockc.ru
2) Реклама семинара http://ockc.ru/?page_id=813
- текст по семинару позже
Размер квадрат 58х58 мм
Требования -формат tiff или eps, CMYK, 300 dpi
Сроки выполнения до 28 мая
Ваша цена за две рекламы и не надо меня мучать с вопросами по коллажу...
Сделайте, чтобы было эффектно и захотелось 1) зайти на сайт 2) купить семинар :-)
Пишите цену, без цены я не рассматриваю предложения
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