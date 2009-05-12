Здравствуйте. Нужно следующее: 1 - сделать макет баннерной растяжки на основе имеющегося баннера (изменить текст - 3 слова) 2 - сделать макет баннерной растяжки для штендера ...
Дизайн рекламной полиграфии
Добрый день!
Необходимо сделать качественные макеты рекламных объявлений для:
- расклейки в лифтах А4
- раздачи листовок А5
- раздачи визиток стандартные 50х90мм двусторонние;
- рекламы в газетах модули примерно 60х40 мм.
Тематика - выбор интернет провайдеров: moskvaonline.ru.
Предложения по сроку/стоимости присылайте на [email protected]. К предложению прикрепите 3 наиболее удачных работы из портфеля рекламной полиграфии.
предоплата есть
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