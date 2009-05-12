Дизайн рекламной полиграфии

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт87 заявок1193 просмотра

Добрый день!

Необходимо сделать качественные макеты рекламных объявлений для:

- расклейки в лифтах А4

- раздачи листовок А5

- раздачи визиток стандартные 50х90мм двусторонние;

- рекламы в газетах модули примерно 60х40 мм.

Тематика - выбор интернет провайдеров: moskvaonline.ru.

Предложения по сроку/стоимости присылайте на [email protected]. К предложению прикрепите 3 наиболее удачных работы из портфеля рекламной полиграфии.

предоплата есть

16 лет назад
4ryazan1
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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