Договор в Корел в фирменном стиле

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт27 заявок461 просмотр

Сделать то же самое, изменив название и возможно логотип:-)

Можно не кучу всего, как указано здесь, а только 1 пафосный договор:-)

16 лет назад
anvista
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранные исполнители

Polly_pol
40 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
XXX-Anita
125 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Ditch
Денис 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$19
1 день
najada79
Татьяна 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$5
1 день
Yugene
42 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

Polly_pol
40 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад
XXX-Anita
125 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
Ditch
Денис 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
najada79
Татьяна 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
Yugene
42 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Необходимо сделать макет листовки, буклета

    Необходимо сделать макеты листовки и обложки для диска в виде готовых к печати макетов, однако чтобы они были доступны для редактирования. После работы предоставить макет, делать желательно в Photoshop. Срок сегодня-завтра. ...

    Верстка полиграфии38 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка журнала

    Требуется опытный верстальщик на постоянную удаленную работу для верстки ежемесячного информационно-рекламного журнала. Верстка в Кварке (5-я версия). Примерные образцы смотрите в приложении. Надо верстать минимум на этом уровне, или еще лучше. Объем работы: ...

    Верстка полиграфии32 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Рекламный плакат

    $40

    Надо сделать плакат для спортивнрго клуба дзюдо(борьба). Фотографии и информация есть. Формат: CMYK, разрешение: 300 DPI, для дальнейшей печати в типографии. размер 17 на 22 дюйма.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн визитной карточки для апарт-отеля

    Нужен дизайн двухсторонней (английский/русский) визитной карточки для фирмы, занимающейся арендой квартир посуточно в Одессе. Очень важно: оригинальность, вкус, простота, минимализм. Возможна подобрать два-три цвета и поменять местами цвет текста и цвет фона на двух сторонах. ...

    HTML
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Визитки

    Есть шаблон визитки в формате EPS. Надо сделать из этого шаблона визитки для 3 сотрудников компании.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание макета рекламного буклета

    $15

    Требуется создание макета рекламного буклета для формата A5 с двух сторон. Исходники: логотип, текст, контакты и адрес. Необходимо отрисовать 2 макета в CorelDraw для лицевой и обратной стороны. Тематика: перевозки.

    CorelDRAW
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Модификация готовой визитки

    Уважаемые коллеги, Необходимо подредактировать визитку http://www.abcreg.ru/visitka.zip 1. «гос. экспертиза» заменить на «Проектирование» 2. добавить 4ую строчку «Разработка СМК» Сделать оборотную сторону визитки, где указывается информация ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад