Небходимо разработать этикетку для красок. размер еврофлаера 210 на 99
Рекламный плакат
Надо сделать плакат для спортивнрго клуба дзюдо(борьба). Фотографии и информация есть. Формат: CMYK, разрешение: 300 DPI, для дальнейшей печати в типографии. размер 17 на 22 дюйма.
Выбранный исполнитель
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