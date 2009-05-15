Рекламный плакат

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен56 заявок587 просмотров

Надо сделать плакат для спортивнрго клуба дзюдо(борьба). Фотографии и информация есть. Формат: CMYK, разрешение: 300 DPI, для дальнейшей печати в типографии. размер 17 на 22 дюйма.

16 лет назад
ferrado
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Fiorentina
Оксана 
42 года
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
$30
1 день
Приятно работать с профессионалом! Осталось только положительное впечатления от работы! надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Остались только положительные впечатления, работодатель всё время был на связи, четко поставил задачу. Оплата поступила сразу после утверждения. Очень рекомендую!! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Fiorentina
Оксана 
42 года
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад

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