Верстка журнала

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  2. Верстка полиграфии
Закрыт32 заявки550 просмотров

Требуется опытный верстальщик на постоянную удаленную работу для верстки ежемесячного информационно-рекламного журнала. Верстка в Кварке (5-я версия).

Примерные образцы смотрите в приложении. Надо верстать минимум на этом уровне, или еще лучше.

Объем работы: 20-30 полос А4 в месяц. Большинство иллюстраций предоставляем.

Оплата 8 USD за полосу, денежным переводом по системе Контакт.

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16 лет назад
international
Олег 
62 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров