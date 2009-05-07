Ditch

Денис Ключников Ditch

 
38 летРоссия/Самара
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Всем кто заинтересован в разработке дизайна в САМАРЕ логотипов, фирменного стиля, а также наружной рекламы, визиток, календарей, буклетов, афиш, флаеров и т.д, пишите или звоните:

vci3c(СОБАЧКА)mail.ru

8-927-ОО-222-О7

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Отзывы заказчиков
ivangray
Иван 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Дизайн сайта (строительство,отделка)
Быстро и на высоком профессиональном уровне разработаны макеты дизайна сайта. ТЗ соблюдено до точки и все нюансы реализованы. Весьма качественное исполнение поставленных задач.
Очень хороший заказчик. Четко поставленные цели и задачи. Оплатил утвержденный дизайн сайта сразу после пересылки исходника.
Ответный отзыв
ipq
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Дизайн сайта - PSD макет
Денис - умеет находить оригинальные идеи, творчески и ответственно подходит к работе. Макет выполнен профессионально! Спасибо огромное за работу, я очень доволен!
Очень хороший заказчик. Ставит чёткие задачи и платит по-факту. Рекомендую.
Ответный отзыв
c0wb0y
39 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
14 лет назад
Проект для Ключников Денис (Ditch)
Работа была выполнена на отлично, и в соответствии со сроками. Всем рекомендую данного исполнителя!
c0wb0y
39 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$23
10 баллов
14 лет назад
Рисование логотипа
Приятный человек в общении. Всё выполнил качественно и в срок. Всем рекомендую.
Очень приятный в общении человек. Чётко ставит цель задания и платит без задержек. Было приятно работать.
Ответный отзыв
molotok
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
48 отзывов
$120
10 баллов
15 лет назад
Нарисовать игральные карты
Сделал вектор в лучшем виде, буду обращаться еще.
Очень хороший заказчик. Оплату производит частями по мере выполнения задания и без задержек.
Ответный отзыв
Верстка полиграфии
2 отзыва
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
2 отзыва
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
Баннеры
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $300
от 7 дней
нет рейтинга
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