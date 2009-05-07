Всем кто заинтересован в разработке дизайна в САМАРЕ логотипов, фирменного стиля, а также наружной рекламы, визиток, календарей, буклетов, афиш, флаеров и т.д, пишите или звоните:
vci3c(СОБАЧКА)mail.ru
8-927-ОО-222-О7
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Оффсайт Андрея Ясенева155 просмотров
- Сайт для компании Авангард203 просмотра
- Главная страница для клининговой компании196 просмотров
- Конкурсная работа217 просмотров
- 1 шапка529 просмотров
- 2 шапка267 просмотров
- Без названия152 просмотра
- Без названия130 просмотров
- Акционная листовка А5184 просмотра
- Листовка169 просмотров
- Стойка для листовок187 просмотров
- Аватарка ко дню победы190 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
14 лет назад
Быстро и на высоком профессиональном уровне разработаны макеты дизайна сайта. ТЗ соблюдено до точки и все нюансы реализованы. Весьма качественное исполнение поставленных задач.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Четко поставленные цели и задачи. Оплатил утвержденный дизайн сайта сразу после пересылки исходника.
$200
10 баллов
14 лет назад
Денис - умеет находить оригинальные идеи, творчески и ответственно подходит к работе. Макет выполнен профессионально! Спасибо огромное за работу, я очень доволен!
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Ставит чёткие задачи и платит по-факту. Рекомендую.
$8
10 баллов
14 лет назад
Работа была выполнена на отлично, и в соответствии со сроками. Всем рекомендую данного исполнителя!
$23
10 баллов
14 лет назад
Приятный человек в общении. Всё выполнил качественно и в срок. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Очень приятный в общении человек. Чётко ставит цель задания и платит без задержек. Было приятно работать.
$120
10 баллов
15 лет назад
Сделал вектор в лучшем виде, буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Оплату производит частями по мере выполнения задания и без задержек.
Верстка полиграфии
2 отзыва
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
2 отзыва
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
Баннеры
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $300
от 7 дней
нет рейтинга