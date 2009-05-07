Всем кто заинтересован в разработке дизайна в САМАРЕ логотипов, фирменного стиля, а также наружной рекламы, визиток, календарей, буклетов, афиш, флаеров и т.д, пишите или звоните:

vci3c(СОБАЧКА)mail.ru

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