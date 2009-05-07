Необходимо сделать макет листовки, буклета

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт38 заявок449 просмотров

Необходимо сделать макеты листовки и обложки для диска в виде готовых к печати макетов, однако чтобы они были доступны для редактирования. После работы предоставить макет, делать желательно в Photoshop. Срок сегодня-завтра.

Тема для работы электронное учебное пособие, то есть листовка и обложка для диска будут служит рекламой этого учебного пособия.

Более подробно при переписке.

В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ, СООБЩЕНИЯ БУДУТ ИГНОРИРОВАТЬСЯ!!! Предложения скрыты

Предпочтение меньшей цене!

16 лет назад
LarD131
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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