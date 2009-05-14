Макет для печати в журнале

Рад поработать с таким человеком. Всегда на связи, проблемы допроситься нужных для проекта материалов нет: Виктория вникает в то, что заказывает, и это снимает массу проблем в процессе. По-человечески внимательна. Никакого хамства и придирок. Оплата вовремя. Что еще нужно для счастья?.. ))