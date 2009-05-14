Макет для печати в журнале

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен27 заявок401 просмотр

Необходимо сделать макет в формате EPS или TIFF.

Необходимый размер: 246x167 или 121x335 на Ваш выбор.

Требования типографии:

1. TIFF

a.) CMYK, 247 to 300 dpi resolutions.

b.) B/W ad should be made in Gray Scale, 300 dpi resolution.

2. EPS 8.0-file

a.) File should contain preview. Texts should be exported into curves, excepting the texts our side shall change. All objects should contain not more than 1024 node (it is regarding texts and other objects). Objects of high difficulty must be converted into half-tone format. All half-tone images should be made in CMYK.

b.) Color consistence should be up to 320%

Дополнительная информация будет предоставлена по запросу.

Просьба сразу указывать примерную сумму за эту работу и срок исполнения. Предложения в духе "Без проблем. Стучите - сделаю" не рассматриваются.

Node.js
16 лет назад
Kambodzha
50 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Hornett
Роман 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$75
3 дня
Работа выполнена на отлично! 100+ Все четко, по существу. Спасибо Вам! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)
Рад поработать с таким человеком. Всегда на связи, проблемы допроситься нужных для проекта материалов нет: Виктория вникает в то, что заказывает, и это снимает массу проблем в процессе. По-человечески внимательна. Никакого хамства и придирок. Оплата вовремя. Что еще нужно для счастья?.. ))

Заявки фрилансеров

Hornett
Роман 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад

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