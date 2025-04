Макет для печати в журнале

Необходимо сделать макет в формате EPS или TIFF.

Необходимый размер: 246x167 или 121x335 на Ваш выбор.

Требования типографии:

1. TIFF

a.) CMYK, 247 to 300 dpi resolutions.

b.) B/W ad should be made in Gray Scale, 300 dpi resolution.

2. EPS 8.0-file

a.) File should contain preview. Texts should be exported into curves, excepting the texts our side shall change. All objects should contain not more than 1024 node (it is regarding texts and other objects). Objects of high difficulty must be converted into half-tone format. All half-tone images should be made in CMYK.

b.) Color consistence should be up to 320%

Дополнительная информация будет предоставлена по запросу.

Просьба сразу указывать примерную сумму за эту работу и срок исполнения. Предложения в духе "Без проблем. Стучите - сделаю" не рассматриваются.