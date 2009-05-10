Новый дизайн визитки

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  2. Верстка полиграфии
Закрыт22 заявки509 просмотров
#1$

Обновленный дизайн визитной карточки.

Старый дизайн + исходники фирменного стиля в аттаче.

Требуется сделать новую двухстороннюю визитку:

- на одной стороне - информационная часть (ФИО, должность, контактная информация) - данные можно брать из образца, но дизайн самой карточки, естественно, нужен новый.

-на другой стороне - логотип + слоган ("telecom consulting for humans")

Логотип и шрифты остаются старыми - нужен только новый дизайн самой карточки.

16 лет назад
tatisch
44 года
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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