Небходимо разработать этикетку для красок. размер еврофлаера 210 на 99
Новый дизайн визитки
Обновленный дизайн визитной карточки.
Старый дизайн + исходники фирменного стиля в аттаче.
Требуется сделать новую двухстороннюю визитку:
- на одной стороне - информационная часть (ФИО, должность, контактная информация) - данные можно брать из образца, но дизайн самой карточки, естественно, нужен новый.
-на другой стороне - логотип + слоган ("telecom consulting for humans")
Логотип и шрифты остаются старыми - нужен только новый дизайн самой карточки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $300
Убедительная просьба личку и асю не трогать нужно разработать макет полиграфической продукции...Завершен16 лет назад
Сделать то же самое, изменив название и возможно логотип:-) Можно не кучу всего, как указано здесь, а только 1 пафосный договор:-)Верстка полиграфии5 исполнителейЗакрыт16 лет назад
Необходимо сделать макеты листовки и обложки для диска в виде готовых к печати макетов, однако чтобы они были доступны для редактирования. После работы предоставить макет, делать желательно в Photoshop. Срок сегодня-завтра. ...Верстка полиграфии38 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется опытный верстальщик на постоянную удаленную работу для верстки ежемесячного информационно-рекламного журнала. Верстка в Кварке (5-я версия). Примерные образцы смотрите в приложении. Надо верстать минимум на этом уровне, или еще лучше. Объем работы: ...Верстка полиграфии32 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $40
Надо сделать плакат для спортивнрго клуба дзюдо(борьба). Фотографии и информация есть. Формат: CMYK, разрешение: 300 DPI, для дальнейшей печати в типографии. размер 17 на 22 дюйма.Завершен16 лет назад
- $5
Нужно сделать красивую листовку (флаер) для ТМ удобрений и товаров для сада и растений. Формат А5, полноцвет. Для бысторого выбора исполнителя желательны варианты работ.Верстка полиграфии44 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $140
Дизайн фирменного стиляЗавершен16 лет назад
Нужен дизайн двухсторонней (английский/русский) визитной карточки для фирмы, занимающейся арендой квартир посуточно в Одессе. Очень важно: оригинальность, вкус, простота, минимализм. Возможна подобрать два-три цвета и поменять местами цвет текста и цвет фона на двух сторонах. ...Завершен16 лет назад
Есть шаблон визитки в формате EPS. Надо сделать из этого шаблона визитки для 3 сотрудников компании.Завершен16 лет назад