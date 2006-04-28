tatisch

Татищев Петр tatisch

 
43 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка приложения под Symbian

    $1000

    Требуется разработать первую версию приложения для чтения электронных книжек - подробные требования см. http://bit.ly/DDnKJ по результатам работы возможно сотрудничество на постоянной основе по дальнейшему развитию проекта. предпочтение будет отдаваться разработчикам из Москвы, Киева или близких городов (там ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Новый дизайн визитки

    Обновленный дизайн визитной карточки. Старый дизайн + исходники фирменного стиля в аттаче. Требуется сделать новую двухстороннюю визитку: - на одной стороне - информационная часть (ФИО, должность, контактная информация) - данные можно брать из образца, но дизайн самой ...

    Верстка полиграфии22 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Логотип + фирменный стиль

    $500

    Требуется разработка фирменного стиля и логотипа для услуги "мобильное телевидение". Название услуги - TVinMOB, пожелания/идеи по логотипу: 1. Совместить в логотипе телефон и телевизор (возможно также использовать тематику "толпы") 2. Логотип в стиле web2.0 3. Желательно получить логотип из ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Фирменный стиль/логотип

    $250

    Требуется разработать логотип и фирменный стиль для компании, предоставляющей консультационные услуги в области мобильной связи/дополнительных услуг/разработки мобильных приложений. Компания "Новые Цифровые Проекты" (НЦП), английское название New Digital Projects (NewDigiPro) - более подробная информация на www.newdigipro.ru. ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Система сбора данных по загрузкам файлов

    $2500

    Идея: разработка системы сбора данных по загрузкам файлов и генерации отчетов о загрузках. Summary: создание модульной среды, в которую можно встраивать дополнительные модули с общей системой аутентификации (с возможностью разделения прав пользователей на различные модули). Модуль ...

    PHPMySQLPerl
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • WAP игра на PHP + PostgreSQL

    Создание WAP-игры на PHP (подробное описание в прикрепленном файле). Спецификация WML не совсем стандартная - некоторые подробности есть в файле + эмулятор и документация на сайте вендора оборудования (http://www.smarttrust.com/support_services/services_developer.asp и http://www.smarttrust.com/support_services/services_wac.asp), в том эмуляторе, который ...

    PHPMySQLPostgreSQL
    Разработка игр7 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
gelios_image
NaN лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
$250
10 баллов
16 лет назад
Фирменный стиль/логотип
Приятный заказчик, пунктуальный и ответственный. С вниманием относится к работе дизайнера, четко выражает требования и пожелания. Было очень приятно работать !
Качественно. С трудом выбрал из всех предложенных вариантов тот, что понравится больше всего - все были подготовлены очень хорошо! Все материалы подготовлены ОЧЕНЬ качественно и в срок. Рекомендую!
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