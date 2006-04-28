Требуется разработать первую версию приложения для чтения электронных книжек - подробные требования см. http://bit.ly/DDnKJ по результатам работы возможно сотрудничество на постоянной основе по дальнейшему развитию проекта. предпочтение будет отдаваться разработчикам из Москвы, Киева или близких городов (там ...
- $1000Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Обновленный дизайн визитной карточки. Старый дизайн + исходники фирменного стиля в аттаче. Требуется сделать новую двухстороннюю визитку: - на одной стороне - информационная часть (ФИО, должность, контактная информация) - данные можно брать из образца, но дизайн самой ...Верстка полиграфии22 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $500
Требуется разработка фирменного стиля и логотипа для услуги "мобильное телевидение". Название услуги - TVinMOB, пожелания/идеи по логотипу: 1. Совместить в логотипе телефон и телевизор (возможно также использовать тематику "толпы") 2. Логотип в стиле web2.0 3. Желательно получить логотип из ...Фирменный стиль1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $250
Требуется разработать логотип и фирменный стиль для компании, предоставляющей консультационные услуги в области мобильной связи/дополнительных услуг/разработки мобильных приложений. Компания "Новые Цифровые Проекты" (НЦП), английское название New Digital Projects (NewDigiPro) - более подробная информация на www.newdigipro.ru. ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $2500
Идея: разработка системы сбора данных по загрузкам файлов и генерации отчетов о загрузках. Summary: создание модульной среды, в которую можно встраивать дополнительные модули с общей системой аутентификации (с возможностью разделения прав пользователей на различные модули). Модуль ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт17 лет назад
Создание WAP-игры на PHP (подробное описание в прикрепленном файле). Спецификация WML не совсем стандартная - некоторые подробности есть в файле + эмулятор и документация на сайте вендора оборудования (http://www.smarttrust.com/support_services/services_developer.asp и http://www.smarttrust.com/support_services/services_wac.asp), в том эмуляторе, который ...Разработка игр7 заявокЗакрыт18 лет назад