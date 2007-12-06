Фирменный стиль/логотип

$250
Фирменный стильЗавершен9 заявок601 просмотр
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Требуется разработать логотип и фирменный стиль для компании, предоставляющей консультационные услуги в области мобильной связи/дополнительных услуг/разработки мобильных приложений.

Компания "Новые Цифровые Проекты" (НЦП), английское название New Digital Projects (NewDigiPro) - более подробная информация на www.newdigipro.ru. Ориентироваться при разработке логотипа лучше на английское сокращённое название (NewDigiPro).

Требуется разработать: логотип, фирменный бланк, визитку личную, диск, шаблон презентации (PPT).

16 лет назад
tatisch
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
gelios_image
NaN лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
16 лет назад
$250
15 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятный заказчик, пунктуальный и ответственный. С вниманием относится к работе дизайнера, четко выражает требования и пожелания. Было очень приятно работать !
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