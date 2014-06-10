Подбор домена

$40
Фирменный стильЗавершен20 заявок701 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$

Цель конкурса: подобрать для транспортной компании ООО "М-Групп" свободный домен.

Сфера деятельности компании: доставка персонала крупных компаний к месту работы, пассажирские перевозки по РФ.

Информация о компании:

Основным направлением работы нашей компании на сегодняшний день являются пассажирские перевозки по РФ, а именно доставка персонала крупных компаний к месту работы. Данная услуга ориентирована исключительно на представителей среднего и крупного бизнеса. Зачастую крупные предприятия располагаются на удалении от населенных пунктов ввиду разных причин. Как следствие, им приходится решать ряд сложных задач, одной из которых является необходимость доставлять своих сотрудников к месту работы.

Наша компания предлагает таким клиентам комплексное решение по транспортировке персонала как к двери городского офиса, так и в самые отдаленные уголки Российской Федерации, с использованием транспортных средств высокой проходимости.

Каким должен быть домен:

При подборе домена необходимо учесть следующий факт. В соответствии с дизайном сайта мы будем оформляться корпоративный автопарк ( в единой цветовой гамме и т.д.). На машинах мы обязательно будем наносить название домена и логотип. Так вот домен, само его название, должно нести в себе максимум информации, чтобы при минимуме вспомогательного текста позволить человеку понять общий смысл услуги.

Присылайте Ваши предложения.

16 лет назад
SBW
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Победитель конкурса
dmitry_sh
42 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
Спасибо за работу
Заказчик по окончанию конкурса вышел на связь сам, что говорит о порядочности. Оплата произведена без задержек.Сотрудничеством я остался доволен. Спасибо.
Заявки фрилансеров
dmitry_sh
42 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Реклама в глянцевом журнале свитеров из Австралии

    $2500

    Кофты из Австралии очень хотят стать известными в России, для чего требуется реклама в глянцевых изданиях. Надо познакомиться с ассортиментом на сайте http://yushkoff.com/catalogue.php?cat=54, профести фотосессию и сверстать окончательный макет. Требуется креативная мысль, чтобы после просмотра ...

    Фирменный стиль18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Обновить бренд фабрики по производству мебели

    $200

    Требуется обновить логотипы и стилистику фабрики, производящей мебель. Логотип, папка, конверт, визитки, печатный каталог. Основные цвета - Синий и ядовито-желтый. Предпочтение будет отдаваться фрилансерам из Поволжья со "звёздочками". ТЗ естественно будет, хотя ваша фантазия тоже пригодится.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Фирма "Интелдом"

    Создание фирменного стиля для фирмы занимающейся установкой систем безопасности и т.д. Логотип Слоган Цветовая гамма Оригинальный текст коммерческого предложения Макет веб-сайта Макеты презентационных материалов (листовки, буклеты)

    Фирменный стиль48 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дом семейной и свадебной фотографии

    Требуется фирменный стиль выражающий главную концепцию бренда - "семья, дом, семейная история" и "фото, видео". ДОМ предлагает услуги семейных фото, видеографов от съемки встречи из роддома и свадебного торжества, до юбилеев. Сопровождение и оказание фото-видео ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужен фирменный стиль - не дорого!

    $100

    Здравствуйте. Нужен фирменный стиль (лого, конверт, бланк, диск, визитка и тд.). Нужно качественно и не дорого. Если нет портфолио то пишите что нибудь придумаем. Для контакта использовать icq 488229671 или 434237812.

    Фирменный стиль32 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Логотип и Фирменный стиль

    $250

    Разработать: - логотип, несколько размеров + цветной и ч/б. вариант; - фирменный цвет; - визитные карточки, личная и корпоративная; - фирменный бланк; Данные по логотипу: ОРГАНИЗАЦИЯ: Сервисный центр по ремонту мобильных телефонов. НАЗВАНИЕ: MobileService СТИЛЬ: Современный ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Интернет, документация, реклама. ЦВЕТОВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ: Светлые и ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад