Подбор домена

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Цель конкурса: подобрать для транспортной компании ООО "М-Групп" свободный домен.

Сфера деятельности компании: доставка персонала крупных компаний к месту работы, пассажирские перевозки по РФ.

Информация о компании:

Основным направлением работы нашей компании на сегодняшний день являются пассажирские перевозки по РФ, а именно доставка персонала крупных компаний к месту работы. Данная услуга ориентирована исключительно на представителей среднего и крупного бизнеса. Зачастую крупные предприятия располагаются на удалении от населенных пунктов ввиду разных причин. Как следствие, им приходится решать ряд сложных задач, одной из которых является необходимость доставлять своих сотрудников к месту работы.

Наша компания предлагает таким клиентам комплексное решение по транспортировке персонала как к двери городского офиса, так и в самые отдаленные уголки Российской Федерации, с использованием транспортных средств высокой проходимости.

Каким должен быть домен:

При подборе домена необходимо учесть следующий факт. В соответствии с дизайном сайта мы будем оформляться корпоративный автопарк ( в единой цветовой гамме и т.д.). На машинах мы обязательно будем наносить название домена и логотип. Так вот домен, само его название, должно нести в себе максимум информации, чтобы при минимуме вспомогательного текста позволить человеку понять общий смысл услуги.

Присылайте Ваши предложения.