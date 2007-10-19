Обновить бренд фабрики по производству мебели

нам требуется: человек, который разработает фирменный стиль всего заведения, на основе которого будет выполнена вся полиграфия, рекламные баннеры, сайт итд. То есть мы ищем дизайнера, который готов был бы работать с нами на постоянной основе, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется обновить логотипы и стилистику фабрики, производящей мебель. Логотип, папка, конверт, визитки, печатный каталог. Основные цвета - Синий и ядовито-желтый.
Предпочтение будет отдаваться фрилансерам из Поволжья со "звёздочками".
ТЗ естественно будет, хотя ваша фантазия тоже пригодится.
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