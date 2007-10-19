Обновить бренд фабрики по производству мебели

$200
Фирменный стильЗавершен5 заявок321 просмотр
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Требуется обновить логотипы и стилистику фабрики, производящей мебель. Логотип, папка, конверт, визитки, печатный каталог. Основные цвета - Синий и ядовито-желтый.

Предпочтение будет отдаваться фрилансерам из Поволжья со "звёздочками".

ТЗ естественно будет, хотя ваша фантазия тоже пригодится.

16 лет назад
vido
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
sout
37 летАвстралия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$150
7 дней
Отличный исполнитель, работа выполнена качественно и в срок, очень доволен. Рекомендую.
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