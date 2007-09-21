нам требуется: человек, который разработает фирменный стиль всего заведения, на основе которого будет выполнена вся полиграфия, рекламные баннеры, сайт итд. То есть мы ищем дизайнера, который готов был бы работать с нами на постоянной основе, ...
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Требуется дизайн визитки.
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