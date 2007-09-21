Фирменный стиль

$150
Фирменный стильЗакрыт51 заявка371 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Trebujetesa rrazrabotatj korporativnij stilj dlja kompanii (finansi). Logotip, vizitka, blank. Srochno!

16 лет назад
Kotenok
Елена 
38 летЛатвия
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Фирменный стиль dj-кафе

    нам требуется: человек, который разработает фирменный стиль всего заведения, на основе которого будет выполнена вся полиграфия, рекламные баннеры, сайт итд. То есть мы ищем дизайнера, который готов был бы работать с нами на постоянной основе, ...

    Фирменный стиль20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработать ФС и Логотип

    $500

    Разработать фирменный стиль для сервисного центра по ремонту мобильных телефонов: - фирменный цвет; - слоган; - логотип, несколько размеров + цветной и ч/б. вариант; - визитные карточки, личная и корпоративная; - фирменный бланк; Большой опыт, портфолио, сроки и цены.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Фирменный стиль

    Необходимо разработать фирменный стиль для компании: Цвета Логотип Дизайн визитки, бланка, папки, конверта. Ваше портфолио, цена и сроки.

    Фирменный стиль64 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка стиля инвестиционной компании

    $500

    необходимо разработать фирменный стиль компании, занимающейся инвестициями в недвижимость в России и зарубежом. Сюда входит разработка логотипа (на выбор необходимо предоставить не менее 4 вариантов), создание монохрома, всех фирменных бланков с различными вариациям ирасположения, размера ...

    Фирменный стиль45 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Отель групп

    $2000

    Разработак фирменного стиля для группы отелей. Разработка дизайна главной страницы промо сайта. Форма сдачи макеты: листа а4, конверт, визитка, бейдж главная страница промо сайта: рисунок без верстки Просьба указывать предполагаемый бюджет! Идет выбор исполнителя.

    Фирменный стиль2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание логотипа и фирменного стиля

    $300

    Требуется изменение существующего логотипа, а также создание слогана компании и остальных атрибутов делового стиля (макет визитки, оф.бланка и так далее). Информацию о компании и о том, что нужно изменить, можно посмотреть на сайте www.olimpservice.ru. Сроки ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен фирменный стиль

    Здравствуйте. Хотел узнать сколько будет стоить фирменный стиль (лого, конверт, бланк, диск, визитка и тд.) Также сколько примеров лого вы предоставляете и какие цены?

    Фирменный стиль56 заявок
    Закрыт
    16 лет назад