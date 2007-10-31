Логотип и Фирменный стиль

$250
Фирменный стильЗавершен31 заявка857 просмотров
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#1$

Разработать:

- логотип, несколько размеров + цветной и ч/б. вариант;

- фирменный цвет;

- визитные карточки, личная и корпоративная;

- фирменный бланк;

Данные по логотипу:

ОРГАНИЗАЦИЯ: Сервисный центр по ремонту мобильных телефонов.

НАЗВАНИЕ: MobileService

СТИЛЬ: Современный

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Интернет, документация, реклама.

ЦВЕТОВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ: Светлые и яркие цвета.

ХАРАКТЕРИСТИКА: Должен бросаться в глаза, стильный, чтобы были ассоциации связанные с сервисом мобильных телефонов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Стиль, современность, яркость, ассоциации с направлением бизнеса.

Победителю конкурса также будет предоставлен заказ на разработку дизайна сайт для этого же сервисного центра.

16 лет назад
scorpic
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победитель конкурса
designew
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
Очень доволен фрилансером, разработал несколько ГОТОВЫХ вариантов на выбор. Индивидуально подошел к вопросу. Ответственный к работе и всегда на связи. Рекомендую.
Классный заказчик. Быстрая оплата. Всегда на связи. Рекомендую.
Заявки фрилансеров
designew
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
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