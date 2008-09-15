HTML, CSS - кроссбраузерная валидная верстка
Javascript, AJAX - кроссбраузерность, объектноориентированная структура кода
PHP - ОО структура кода, тех. поддержка и сопровождение(комментарии, документация) кода
MySQL - оптимальное(скорость выборки, структура данных) проектирование БД
Smarty
Поверхностное(без полноценной практики) знание Photoshop, AS, PERL
Имею опыт работы c XML-службами, сервисом WMT (все виды интерфейсов)
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за работу
Ответный отзыв
Заказчик по окончанию конкурса вышел на связь сам, что говорит о порядочности. Оплата произведена без задержек.Сотрудничеством я остался доволен. Спасибо.
$3
10 баллов
15 лет назад
Быстро справился с поставленной задачей, спасибо.