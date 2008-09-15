dmitry_sh

Дмитрий Шубников dmitry_sh

 
42 года
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

HTML, CSS - кроссбраузерная валидная верстка

Javascript, AJAX - кроссбраузерность, объектноориентированная структура кода

PHP - ОО структура кода, тех. поддержка и сопровождение(комментарии, документация) кода

MySQL - оптимальное(скорость выборки, структура данных) проектирование БД

Smarty

Поверхностное(без полноценной практики) знание Photoshop, AS, PERL

Имею опыт работы c XML-службами, сервисом WMT (все виды интерфейсов)

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSPerlAjax
Отзывы заказчиков
SBW
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Подбор домена
Спасибо за работу
Заказчик по окончанию конкурса вышел на связь сам, что говорит о порядочности. Оплата произведена без задержек.Сотрудничеством я остался доволен. Спасибо.
Ответный отзыв
murahew
Михаил 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
124 отзыва(-3)
$3
10 баллов
15 лет назад
Расшифровать скриптик
Быстро справился с поставленной задачей, спасибо.