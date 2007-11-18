Всем привет требуется придумать название группе программистов, сейчас имеется сайт apexsoft.ru

Нужно придумать название для группы, занимающейся примерно теми же услугами что и озвученная.

А также нужно чтобы домен в зоне ру был свободен для регистрации.

Оплачу сразу как только зарегистрирую такой домен себе.

Имя должно быть звучное.

И сразу второе - нужно придумать тоже самое для такой конторы - дешевые и качественные программы на заказ для windows. Планируется создавать сайт и имидж допольнительного бизнеса по дыстрому и дешевому производству программ для windows. Также домен должен быть свободен.

Скидывайте предложения, не стесняйтесь своих идей, самое лучшее предложение будет оплачено.