Придумать название группе программистов

$20
Фирменный стильЗавершен12 заявок2118 просмотров
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Всем привет требуется придумать название группе программистов, сейчас имеется сайт apexsoft.ru

Нужно придумать название для группы, занимающейся примерно теми же услугами что и озвученная.

А также нужно чтобы домен в зоне ру был свободен для регистрации.

Оплачу сразу как только зарегистрирую такой домен себе.

Имя должно быть звучное.

И сразу второе - нужно придумать тоже самое для такой конторы - дешевые и качественные программы на заказ для windows. Планируется создавать сайт и имидж допольнительного бизнеса по дыстрому и дешевому производству программ для windows. Также домен должен быть свободен.

Скидывайте предложения, не стесняйтесь своих идей, самое лучшее предложение будет оплачено.

16 лет назад
my_killer
Максим 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
slawok
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$20
Больше всего меня устроило предложение этого человека, спасибо.
Приятно, было вам помочь. Без проблем получил оплату, а также удовольствие от ясности и от общения с вами. Удачи и продвижения вашему проекту.
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