Небходимо разработать этикетку для красок. размер еврофлаера 210 на 99
Приватный проект для cool
Убедительная просьба личку и асю не трогать
нужно разработать макет полиграфической продукции...
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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