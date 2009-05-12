Приватный проект для cool

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен10 заявок196 просмотров

Убедительная просьба личку и асю не трогать

нужно разработать макет полиграфической продукции...

16 лет назад
tukla
Боч 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

cool
35 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$300
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

cool
35 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад