Дизайн визитки!

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт94 заявки791 просмотр

Нужен простенький, но в то же время красивый дизайн визитки!

Файлы должны быть записаны в формате CorelDRAW 11 (в кривых) или TIFF (300 точек).

Желательно до 700руб.

CorelDRAW
16 лет назад
qwrayne
Юрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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