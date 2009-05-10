Визитка для фрилансера

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Здравствуйте,уважаемые!

Долгое время ломаю голову над дизайном визитки,но всё никак - не художник я...Так что,сочту за благо обратиться к профессионалам.

Итак.

Дизайн строгий и непонтовый,главное - информативность.

Цвета - три-четыре оттенка,не люблю,когда пестрит...Желательно - в тон сайта( www.vitstep.com ).

Геральдика не приветствуется,так же отметается вариант всевидящего ока и символы вольных каменщиков.

Форма оплаты и сумма - на ваше усмотрение.

Пока всё...Спрашивайте,если что.