Необходимо сделать макет в формате EPS или TIFF. Необходимый размер: 246x167 или 121x335 на Ваш выбор. Требования типографии: 1. TIFF a.) CMYK, 247 to 300 dpi resolutions. b.) ...
Визитка для фрилансера
Здравствуйте,уважаемые!
Долгое время ломаю голову над дизайном визитки,но всё никак - не художник я...Так что,сочту за благо обратиться к профессионалам.
Итак.
Дизайн строгий и непонтовый,главное - информативность.
Цвета - три-четыре оттенка,не люблю,когда пестрит...Желательно - в тон сайта( www.vitstep.com ).
Геральдика не приветствуется,так же отметается вариант всевидящего ока и символы вольных каменщиков.
Форма оплаты и сумма - на ваше усмотрение.
Пока всё...Спрашивайте,если что.
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