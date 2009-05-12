Нужна помощь с иллюстратором

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт9 заявок249 просмотров

Срочно надо внести маленький корректив в файл *.ai

НО

у меня установлена CS2 версия, а файл сделан в более свежей - и я не могу его открыть.

Необходимо открыть файл и сделать правку.

СРОЧНО

16 лет назад
BlackNephrite
41 год
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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