Требуется разработка плаката ко дню города (день рождения города) для полиграфии формата до А2. срок до понедельника. город Новокузнецк Будут предоставлены: некоторые фотографии города (легальные), символика, герб, флаг. в ...
Плакат для регулярного автобусного рейса
Требуется разработать раздаточный маркетинговый материал нового автобусного международного регулярного рейса:
1. Плакат А0 (основной, для размещения внутри офиса, на витрины)
2. Плакат А2 (на основе плаката А0, но с более подробной информацией)
3. Флаеры (1/3 от А4, на основе А2)
4. Календарики карманные
Рейс: Львов - Афины - Львов
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