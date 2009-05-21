Макет баннера и редактирование флаера

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен41 заявка504 просмотра

Здравствуйте.

Нужно следующее:

1 - сделать макет баннерной растяжки на основе имеющегося баннера (изменить текст - 3 слова)

2 - сделать макет баннерной растяжки для штендера (рабочее поле 1100х595 мм)

3 - отредактировать флаер (добавить телефон и несколько слов)

16 лет назад
liolika
Ольга 
56 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

barswork
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена быстро, результатом довольна. Евгений учитывает все пожелания, быстро вносит необходимые поправки, приятен в общении, что немаловажно для взаимопонимания. Спасибо за хорошую работу. Рекомендую.
Ольга четко изложила все пожелания по проекту. Оплатила моментально! Всем рекомендую, и сам надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

barswork
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад

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