Проект очень срочный - нужно сдать до обеда. До 12:00 по МСК. Требуется качественная полиграфия. В ЛС не писать - только определённые вопросы. Указывайте цену и срок. ...
Создать дисконтные карты
Здравствуйте.
Есть фирменный стиль, нужно на основании его сделать 2 макета дисконтных карт (обычная и VIP). O ТЗ сложно, что либо описать, поэтому задавайте вопросы - отвечу.
Срок и цену определяйте.
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