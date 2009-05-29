Создать дисконтные карты

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен36 заявок485 просмотров

Здравствуйте.

Есть фирменный стиль, нужно на основании его сделать 2 макета дисконтных карт (обычная и VIP). O ТЗ сложно, что либо описать, поэтому задавайте вопросы - отвечу.

Срок и цену определяйте.

16 лет назад
VeMax
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$60
3 дня
Здравствуйте. Исполнитель прирожденный полиграфист - сделала все красиво и стильно. Больше сказать даже не чего.
Очень приятный в общении заказчик! Побольше бы таких!) Рекомендую к сотрудничеству!)

Заявки фрилансеров

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад