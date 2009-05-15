Визитка + плакат, очень срочно.

Проект очень срочный - нужно сдать до обеда. До 12:00 по МСК.

Требуется качественная полиграфия.

В ЛС не писать - только определённые вопросы.

Указывайте цену и срок.

На исходе всё должно быть подготовленно к печати.

Т.з.:

http://narod.ru/disk/8906585000/mezapuce.zip.html