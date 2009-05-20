Нужно сделать красивый, пафосный договор формата а4 односторонний, цветной, можно с защитными знаками (гильоши), с логотипом (придумать самостоятельно для агентства недвижимости в санкт-петербурге)
Сделать извещения для отправки посылки н/платежом
Сделать извещения для отправки посылки н/платежом вставить его в имеющийся у меня .exel файл почтовых документов.
Выбранный исполнитель
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