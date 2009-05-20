Сделать извещения для отправки посылки н/платежом

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Завершен9 заявок224 просмотра

Сделать извещения для отправки посылки н/платежом вставить его в имеющийся у меня .exel файл почтовых документов.

16 лет назад
borian22
Борис 
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Dikh
49 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Сделал работу точно в срок все что мне было нужно... быстро качественно, оперативно и без лишних вопросов сам разобрался с заданием... спасибо
Приятно было сотрудничать с заказчиком. Четкая постановка задания, предоставление необходимых материалов и быстрая оплата работы. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

Dikh
49 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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