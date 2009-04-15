Дизайнер-верстальщик
Опыт работы: 11 лет в полиграфии (издательства, оперативная полиграфия, типографии)
Высшее образование: НТУУ "КПИ", полиграфический факультет, инженер-технолог полиграфического производства
Хорошие знания препресса (допечатной подготовки)
Портфолио
- Логотип для сайта184 просмотра
- Макет Maria Pepe199 просмотров
- Inomart211 просмотров
- Центр реалізації права266 просмотров
- Региональный Элемент Логистики209 просмотров
- Mauri164 просмотра
- Mauri181 просмотр
- Mauri166 просмотров
- Путеводитель для потребителя Инмаркет209 просмотров
- Руководство предпринимателя Инмаркет213 просмотров
- Руководство менеджера Инмаркет218 просмотров
- Эмблема для нового авто222 просмотра
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
14 лет назад
Работа понравилась, положительный и терпеливый специалист своего дела.
Ответный отзыв
Хорошо посотрудничали со Станиславом. Ответственный и лояльный человек. Точно знает чего хочет. Своевременная оплата
$50
10 баллов
15 лет назад
Приятный в общении человек, понимает заказчиков с полуслова, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Ясно поставлена задача. Работа оплачена, все честно. Было приятно сотрудничать