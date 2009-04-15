Workcenter

Дмитрий Workcenter

 
39 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Дизайнер-верстальщик

Опыт работы: 11 лет в полиграфии (издательства, оперативная полиграфия, типографии)

Высшее образование: НТУУ "КПИ", полиграфический факультет, инженер-технолог полиграфического производства

Хорошие знания препресса (допечатной подготовки)

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Отзывы заказчиков
botanique
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Создание логотипа
Работа понравилась, положительный и терпеливый специалист своего дела.
Хорошо посотрудничали со Станиславом. Ответственный и лояльный человек. Точно знает чего хочет. Своевременная оплата
Ответный отзыв
amd1981
Андрей 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Разработка логотипа
Приятный в общении человек, понимает заказчиков с полуслова, рекомендую к сотрудничеству!
Хороший заказчик! Ясно поставлена задача. Работа оплачена, все честно. Было приятно сотрудничать
Ответный отзыв