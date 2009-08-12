Создание логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен84 заявки772 просмотра

Создание логотипа для магазина электроники: inomart.com

16 лет назад
botanique
53 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Workcenter
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$50
3 дня
Работа понравилась, положительный и терпеливый специалист своего дела.
Хорошо посотрудничали со Станиславом. Ответственный и лояльный человек. Точно знает чего хочет. Своевременная оплата

Заявки фрилансеров

Workcenter
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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