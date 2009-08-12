Тематика логотипа: Интернет магазин одежды (возможно четото с вешалкой и стразами) Тематика буклета: Интернет магазин одежды (в светлых тонах) Сколько это стоит не представляют по этому создаю тендер.
Создание логотипа
Создание логотипа для магазина электроники: inomart.com
Выбранный исполнитель
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