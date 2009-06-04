Разработать логотип компании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт50 заявок1256 просмотров
#1$

Здравствуйте нам необходимо разработать новый логотип компании!

Название компании: Online Service

Деятельность:иновационные интернет технологии и компьютерные технологии, разработка ПО.

Пожелания: Так как название компании состоит из друх слов то использовать название компании в логотипе не особо получается т.к. при уменьшении логотипа данный текст не видно. Хотим видеть логотип как отдельную часть графического элемента. Необходим самостоятельный логотип который будет удачно смотреться как один так и к нему можно было с низу или с другой удобной стороны подписать название компании.

16 лет назад
gerk
41 год
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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