Разработать логотип компании

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Здравствуйте нам необходимо разработать новый логотип компании!

Название компании: Online Service

Деятельность:иновационные интернет технологии и компьютерные технологии, разработка ПО.

Пожелания: Так как название компании состоит из друх слов то использовать название компании в логотипе не особо получается т.к. при уменьшении логотипа данный текст не видно. Хотим видеть логотип как отдельную часть графического элемента. Необходим самостоятельный логотип который будет удачно смотреться как один так и к нему можно было с низу или с другой удобной стороны подписать название компании.