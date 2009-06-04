Необходима разработка логотипа IT-компании "Botmaster Labs" s.r.o ТЗ: 1.) Лого должно быть лаконичным, в современном стиле 2.) Это должна быть отдельно картинка и рядом надпись "Botmaster Labs", с (R) в ...
Разработать логотип компании
Здравствуйте нам необходимо разработать новый логотип компании!
Название компании: Online Service
Деятельность:иновационные интернет технологии и компьютерные технологии, разработка ПО.
Пожелания: Так как название компании состоит из друх слов то использовать название компании в логотипе не особо получается т.к. при уменьшении логотипа данный текст не видно. Хотим видеть логотип как отдельную часть графического элемента. Необходим самостоятельный логотип который будет удачно смотреться как один так и к нему можно было с низу или с другой удобной стороны подписать название компании.
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