# 1 — $

Требуется логотип для продуктового магазина

Название - "СЯБР" - по-белорусски - это "друг".

Цвета - скорее всего, белорусский флаг...то есть красный-зелёный плюс можно использовать узор...

Нужно:

1. Фирменное написание - слово и графика

2. Логотип, возможно - вписанный в круг

Что может быть в логотипе -

1. Что-то ассоциируещееся с Беларусью

2. Продукты - мясо, кринка молока, картошка, птица...возможно - в лукошке...

3. Бульбаш (см.торговую марку "Бульбаш" (http://i018.radikal.ru/0805/6f/52058d75b5ae.jpg) - то есть белорусский крестьянин, с усами...только схематично.Как отличный вариант логотипа - логотип сети мясных продуктов "Мясновъ"( http://www.myasnov.ru/?id=200 )

Прошу только человека зелёного и красного не рисовать! то есть если человек - то нормальный цвет лица, с усами, без бороды, возможно - в соломенной шляпе, как на лого Бульбаша...в косоворотке белой с узором белорусским...

4. Одна из идей - слово , угол накрыт рушником, на нём продукты...

В общем - всё это должно ассоциироваться с деревней, хуторком, натуральными продуктами, Белоруссией...

Прошу отнестись творчески:) И публиковать работы - выбирать исполнителя по портфолио не готов...