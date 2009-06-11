С Уважением
Логотип для продуктового магазина
Требуется логотип для продуктового магазина
Название - "СЯБР" - по-белорусски - это "друг".
Цвета - скорее всего, белорусский флаг...то есть красный-зелёный плюс можно использовать узор...
Нужно:
1. Фирменное написание - слово и графика
2. Логотип, возможно - вписанный в круг
Что может быть в логотипе -
1. Что-то ассоциируещееся с Беларусью
2. Продукты - мясо, кринка молока, картошка, птица...возможно - в лукошке...
3. Бульбаш (см.торговую марку "Бульбаш" (http://i018.radikal.ru/0805/6f/52058d75b5ae.jpg) - то есть белорусский крестьянин, с усами...только схематично.Как отличный вариант логотипа - логотип сети мясных продуктов "Мясновъ"( http://www.myasnov.ru/?id=200 )
Прошу только человека зелёного и красного не рисовать! то есть если человек - то нормальный цвет лица, с усами, без бороды, возможно - в соломенной шляпе, как на лого Бульбаша...в косоворотке белой с узором белорусским...
4. Одна из идей - слово , угол накрыт рушником, на нём продукты...
В общем - всё это должно ассоциироваться с деревней, хуторком, натуральными продуктами, Белоруссией...
Прошу отнестись творчески:) И публиковать работы - выбирать исполнителя по портфолио не готов...
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