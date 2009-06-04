Разработка логотипа пейнтбольной команды NOISE

Очень доволен. Работа была исполнена в срок и с учетом всех пожеланий заказчика, что не может не радовать. По просьбе корректировать предложенные варианты, получял только новые варианты работы. Вопросы задаваемые по проекту были понятны мне, как не профессионалу в данной области. Спасибо огромное Анне за исполненную работу!!!