Разработка логотипа пейнтбольной команды NOISE

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен35 заявок564 просмотра

Требуется разработать логотип Пейнтбольной команды.

Для более оперативной связи пишите на мыло [email protected]

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16 лет назад
Sadist
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранные исполнители

Heyheyheykids
Ольга 
66 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
$100
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
kitik
36 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
$1
3 дня
Очень доволен. Работа была исполнена в срок и с учетом всех пожеланий заказчика, что не может не радовать. По просьбе корректировать предложенные варианты, получял только новые варианты работы. Вопросы задаваемые по проекту были понятны мне, как не профессионалу в данной области. Спасибо огромное Анне за исполненную работу!!!
Всё отлично

Заявки фрилансеров

Heyheyheykids
Ольга 
66 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
kitik
36 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад

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