В принципе это не лого а название домена. Название домена "www.Название.net" но люди иногда запоминают "www.Название.com" Нужна плоская (не 3D ) картинка с названием домена и перечеркнуто - выброшено ".com" и заменено ...
Art-design studio "Moby Dick"
Должна быть яркая живая картинка, которая сгодится не только как логтип, но и на открытку, и на плакат, и на шапку сайта. Основное направление студии - создание уникальных подарков и смувениров. Редкостных, типа как Моби Дик был.
Надпись латиницей.
И умоляю, берите сразу быка за рога. Присылайте варианты. Я не обману, и хорошую руботу куплю. Тендер он и есть тендер. На дополнительные вопросы не отвлекайте. И так все ясно. А не ясно, так и не берись...
Мой адрес: [email protected]
Удачи.
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