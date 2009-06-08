Art-design studio "Moby Dick"

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен19 заявок436 просмотров

Должна быть яркая живая картинка, которая сгодится не только как логтип, но и на открытку, и на плакат, и на шапку сайта. Основное направление студии - создание уникальных подарков и смувениров. Редкостных, типа как Моби Дик был.

Надпись латиницей.

И умоляю, берите сразу быка за рога. Присылайте варианты. Я не обману, и хорошую руботу куплю. Тендер он и есть тендер. На дополнительные вопросы не отвлекайте. И так все ясно. А не ясно, так и не берись...

Мой адрес: [email protected]

Удачи.

16 лет назад
korney51
Сергей 
73 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Stefania
Дизайна 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
$50
2 дня
Очень творческий, ответственный и пунктуальный человек. Сказал "в понедельник утром" и в "в понедельник утром" прислала работу. Причем без жлобских предоплат и торгов. Вот это сразу отличает творческого человека от "шабашника". Сделала несколько вариантов логотипа, доработала выбранный и все получилось с душой и от души. Но это уже в виде бонуса. Спасибо.
Осталась очень довольна сотрудничеством с Сергеем. Отличный Заказчик и очень приятный в общении человек!Четко поставленная задача, своевременные коррективы, вежливость и незамедлительная оплата полученного результата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Stefania
Дизайна 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад

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