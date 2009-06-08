Art-design studio "Moby Dick"

Должна быть яркая живая картинка, которая сгодится не только как логтип, но и на открытку, и на плакат, и на шапку сайта. Основное направление студии - создание уникальных подарков и смувениров. Редкостных, типа как Моби Дик был.

Надпись латиницей.

И умоляю, берите сразу быка за рога. Присылайте варианты. Я не обману, и хорошую руботу куплю. Тендер он и есть тендер. На дополнительные вопросы не отвлекайте. И так все ясно. А не ясно, так и не берись...

Мой адрес: [email protected]

Удачи.