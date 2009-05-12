Здравствуйте! Создал 7 августа свой блог https://ludieda.blogspot.com Вроде все настроил внешне, но никак не получается поставить на блог нормальную подписку для читателей. Все, что есть в конструкторе ("рассылка обновлений по эл. почте", " постоянные читатели", ...
Издательское дело я начал постигать в книжных издательствах Советского Союза. В новой России сам издавал и продавал
всевозможные книги. Освоил полный цикл допечатной подготовки.Сейчас работаю по индивидуальным заказам (истории предприятий и организаций, научные работы и методические пособия, стихи,
проза). Сотрудничаю с современной типографией в Екатеринбурге. Это офсетная и
цифровая печать, книги в любом оформлении, любые тиражи, доставка по
Екатеринбургу и России.
Мои преимущества: недорогие цены, опыт, «всё в одном».
С особым интересом и удовольствием делаю фотокниги на самые разные темы.
- HTML-верстка2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $50
Дизайн обложки справочника-путеводителя по достопримечательностям, истории, достижениям Пензенской области. Издание периодическое, приложение к областной газете "Пензенская правда". Формат А5, 40 стр. бумага мелованная, полноцвет. Должен быть стильный вид как у подарочного издания. Подробности по почте: ...Верстка полиграфии18 заявокЗакрыт15 лет назад
- $25
Сделать фонограмму песни (минусовка)Прочее4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $8
Нужна яркая сочная картинка для офисного буфета в векторе размером 60х40 см (альбомный формат). Надпись такая: "Домашний пирожок. Сеть офисного питания".Наружная реклама3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Ищу дизайнера для постоянного сотрудничества, имеющего опыт оформления вывесок (на различных материалах и в различных техниках) для небольших кафе, отелей, магазинов... Т.е. не просто "картинка", а указание материала и технологии изготовления небольшой вывески. Простота, экономичность ...Наружная реклама14 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно перевести три небольших растровых изображения в векторныеИллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужна простая понятная для заказчика программа для создания фотокниги через сайт. Он заходит по ссылке в программу, выбирает нужный формат, фон, число страниц и заполняет этот альбом своими фотографиями. Отправляет заказ на сайт и получает ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужны специалисты по превращению фотопортретоов в живописный портрет (холост, масло), а также создание коллажей на основе известных полотен, ретро-фотографий и современных графических композиций (крутой мотоцикл, космический корабль, фэнтэзи арт и пр.). Сотрудничество возможно ...Обработка фотографий46 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Должна быть яркая живая картинка, которая сгодится не только как логтип, но и на открытку, и на плакат, и на шапку сайта. Основное направление студии - создание уникальных подарков и смувениров. Редкостных, типа как Моби ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Нужна оригинальная картинка Праги хорошего разрешения (дор 300 dpi) для печатиИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Есть доменноое имя, есть хостинг, есть контент сайта компании, которая занимается выставочной деятельностью в Чехии и России и арт-дизайном. На готовом шаблоне надо разместить очень малое количество информации. И чтобы потом можно было корректировать или ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно создать стиль издания в виде журнала формата А4 с цветной обложкой и черно-белыми страницами на офсетной бумаге внутри. Название издания: "Работа, учеба, деловое партнерство". Подзаголовок: "адреса успеха". Издание будет выполнено в виде "перевертыша" на ...Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт16 лет назад