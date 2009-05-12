korney51

Сергей korney51

 
73 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Полная допечатная подготовка рукописи (редактирование корректура, верстка в in Design, оформление обложки)

Издательское дело я начал постигать в книжных издательствах Советского Союза. В новой России сам издавал и продавал

всевозможные книги. Освоил полный цикл допечатной подготовки.Сейчас работаю по индивидуальным заказам (истории предприятий и организаций, научные работы и методические пособия, стихи,

проза). Сотрудничаю с современной типографией в Екатеринбурге. Это офсетная и

цифровая печать, книги в любом оформлении, любые тиражи, доставка по

Екатеринбургу и России.

Мои преимущества: недорогие цены, опыт, «всё в одном».

С особым интересом и удовольствием делаю фотокниги на самые разные темы.

  • Надо в блоге на blogger настроить внятную форму подписки на блог

    Здравствуйте! Создал 7 августа свой блог https://ludieda.blogspot.com Вроде все настроил внешне, но никак не получается поставить на блог нормальную подписку для читателей. Все, что есть в конструкторе ("рассылка обновлений по эл. почте", " постоянные читатели", ...

    HTML
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн обложки справочника-путеводителя

    $50

    Дизайн обложки справочника-путеводителя по достопримечательностям, истории, достижениям Пензенской области. Издание периодическое, приложение к областной газете "Пензенская правда". Формат А5, 40 стр. бумага мелованная, полноцвет. Должен быть стильный вид как у подарочного издания. Подробности по почте: ...

    Верстка полиграфии18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн вывесок на разных носителях

    Ищу дизайнера для постоянного сотрудничества, имеющего опыт оформления вывесок (на различных материалах и в различных техниках) для небольших кафе, отелей, магазинов... Т.е. не просто "картинка", а указание материала и технологии изготовления небольшой вывески. Простота, экономичность ...

    Наружная реклама14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание фотокниги онлайн

    Нужна простая понятная для заказчика программа для создания фотокниги через сайт. Он заходит по ссылке в программу, выбирает нужный формат, фон, число страниц и заполняет этот альбом своими фотографиями. Отправляет заказ на сайт и получает ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Отрисоовка фотоографий, художественный коллаж

    Нужны специалисты по превращению фотопортретоов в живописный портрет (холост, масло), а также создание коллажей на основе известных полотен, ретро-фотографий и современных графических композиций (крутой мотоцикл, космический корабль, фэнтэзи арт и пр.). Сотрудничество возможно ...

    Обработка фотографий46 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Art-design studio "Moby Dick"

    $50

    Должна быть яркая живая картинка, которая сгодится не только как логтип, но и на открытку, и на плакат, и на шапку сайта. Основное направление студии - создание уникальных подарков и смувениров. Редкостных, типа как Моби ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сайт-визитка на 4 стр. с понятным "движком"

    $50

    Есть доменноое имя, есть хостинг, есть контент сайта компании, которая занимается выставочной деятельностью в Чехии и России и арт-дизайном. На готовом шаблоне надо разместить очень малое количество информации. И чтобы потом можно было корректировать или ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Рекламное издание

    Нужно создать стиль издания в виде журнала формата А4 с цветной обложкой и черно-белыми страницами на офсетной бумаге внутри. Название издания: "Работа, учеба, деловое партнерство". Подзаголовок: "адреса успеха". Издание будет выполнено в виде "перевертыша" на ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

Andy_Rose
Антон 
32 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Оригинальная картинка (обработанное фото) Праги
Всё ок
Молодой, но очень ответственный. Серьезно подходит к делу, внимательно прислушивается к замечаниям заказчика, старается добиться наилучшего результата. Очень оперативно и творчески исполнил мой заказ - нашел хорошие исходники и отрисовал несколько фотографий по заказанной мною тематике. Всем бы фрилансерам такие качества, как у Антона!
Ответный отзыв
Stefania
Дизайна 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$50
10 баллов
16 лет назад
Art-design studio "Moby Dick"
Осталась очень довольна сотрудничеством с Сергеем. Отличный Заказчик и очень приятный в общении человек!Четко поставленная задача, своевременные коррективы, вежливость и незамедлительная оплата полученного результата. Рекомендую.
Очень творческий, ответственный и пунктуальный человек. Сказал "в понедельник утром" и в "в понедельник утром" прислала работу. Причем без жлобских предоплат и торгов. Вот это сразу отличает творческого человека от "шабашника". Сделала несколько вариантов логотипа, доработала выбранный и все получилось с душой и от души. Но это уже в виде бонуса. Спасибо.
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