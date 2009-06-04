Перевод логотипа в вектор

Есть готовый логотип, исходник которого найти не можем, поэтому нужно перевести его в вектор со сканированного изображения.

Так как точной информации о том, какой шрифт первоначально использовался нету (фрилансер Сергей aka SebaMF предположил, что шрифт "с семейства University Roman"), допускаются незначительные различия с оригиналом (также крайне желательно текст сделать ровным, так как при скане он немножко изменил угол)

Логотип очень простой (простой ромб и два маленьких слова), так что с ценами не загибайте и обязательно их указывайте :)