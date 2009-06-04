Перевод логотипа в вектор

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Завершен27 заявок524 просмотра

Есть готовый логотип, исходник которого найти не можем, поэтому нужно перевести его в вектор со сканированного изображения.

Так как точной информации о том, какой шрифт первоначально использовался нету (фрилансер Сергей aka SebaMF предположил, что шрифт "с семейства University Roman"), допускаются незначительные различия с оригиналом (также крайне желательно текст сделать ровным, так как при скане он немножко изменил угол)

Логотип очень простой (простой ромб и два маленьких слова), так что с ценами не загибайте и обязательно их указывайте :)

16 лет назад
miori
55 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

vatrueshkin
Антон 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$2
1 день
Оперативно и качественно. Спасибо :)
Приятно было поработать с Тарасом.

Заявки фрилансеров

vatrueshkin
Антон 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

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