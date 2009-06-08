Разработать логотип для компании ROLF

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен58 заявок2847 просмотров
#1$

Подробности во вложении.

Уважаемые дизайнеры! Читайте, пожалуйста, повнимательнее ТЗ.

Большая просьба - логотип должен быть лаконичным, оригинальным и обязательно отражать специфику деятельности и позитивный заряд компании.

16 лет назад
Sivis
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Победитель конкурса

VRDesign
42 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
23 отзыва
16 лет назад
Отличный исполнитель! Терпеливо и внимательно относится ко всем просьбам и пожеланиям. Рекомендую.
С Виктором приятно иметь дело! Заказчик не молчалив) Сам выходит на связь, добавляет пожелания к работе, действительно ведет проект! Рад был работать над вашим проектом!

Заявки фрилансеров

VRDesign
42 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
23 отзыва
16 лет назад

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