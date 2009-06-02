Обработка логотипов под дизайн сайта

Доброго всем дня! Задача: придумать для логотипов (общее количество - 40 штук) дизайн - чтобы сочетались с дизайном имеющегося сайта, сделать одинаковую подложку и соответственно обработать. Исходники имеются в джипеге, gif и png, если не подойдут - необходимо будет самостоятельно разыскать их в сети Интернет. Оплата - веб-мани или Яндекс. Деньги по завершению работы. Подробная информация по электронной почте [email protected] и по ICQ 465-552-383