Нужно сделать флеш-ролик на 10 секунд в карусель на сайте. ТЗ в прикрепленном файле.
- $100Анимация2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть логотип компании (см. вложение). Однако он не совсем вписывается в дизайн сайта. Нужно переделать логотип так, чтобы он гармонично смотрелся в шапке, вписывался в квадрат. Можно менять цвета и вообще вносить любые изменения, предлагать ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Есть логотип компании (см. вложение). Однако он не совсем вписывается в дизайн сайта. Нужно переделать логотип так, чтобы он гармонично смотрелся в шапке, вписывался в квадрат. Можно менять цвета и вообще вносить любые изменения.Логотипы и Знаки8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Создание логотипа для магазина электроники: inomart.comЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно переделать контрибут Unique virtual products (http://addons.oscommerce.com/info/3883) под VaM Shop.Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо немного подправить модуль XT:Commerce. В модуле оплаты banktransfer.php (нем. версия) нужно убрать проверку номера счета и кода банка. Сделать так чтобы вводился только номер карты и ее номинал, данные собирались в админке или по ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад