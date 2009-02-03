botanique

Станислав Соляник botanique

 
51 годУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
hollander74
48 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Создание/переделка логотипа компании
Четкие требования, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Хорошая работа. У Андрея есть чувство стиля и того, что нужно заказчику.
Ответный отзыв
Workcenter
Дмитрий 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Создание логотипа
Хорошо посотрудничали со Станиславом. Ответственный и лояльный человек. Точно знает чего хочет. Своевременная оплата
Работа понравилась, положительный и терпеливый специалист своего дела.
Ответный отзыв