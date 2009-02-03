Есть логотип компании (см. вложение). Однако он не совсем вписывается в дизайн сайта. Нужно переделать логотип так, чтобы он гармонично смотрелся в шапке, вписывался в квадрат. Можно менять цвета и вообще вносить любые изменения, предлагать ...