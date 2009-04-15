Разработка логотипа

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен103 заявки3805 просмотров
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#1$

Нужно разработать логотип для магазина, занимающегося продажей компьтеров, перефирии, серверов и т.п. Название компании "Информ-ПК" Пожелания к логотипу: цветовая схема красный синий и без экстремизма :)

Небольшое дополнение! Для сравнения прикрепил логотип, который мы заказывали здесь же для нашей небольшой комании, занимающейся раскруткой. Хотелось бы получить на выходе продукт такого же или даже лучшего качества и по идее и по реализации.

И еще одно дополнение магазин находится в здании, не интернет магазин!

И еще одно :) Появился слоган "Мир комплексных решений"

15 лет назад
amd1981
Андрей 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Победитель конкурса
Workcenter
Дмитрий 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
Приятный в общении человек, понимает заказчиков с полуслова, рекомендую к сотрудничеству!
Хороший заказчик! Ясно поставлена задача. Работа оплачена, все честно. Было приятно сотрудничать
Заявки фрилансеров
Workcenter
Дмитрий 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
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