Разработка логотипа

# 1 — $

Нужно разработать логотип для магазина, занимающегося продажей компьтеров, перефирии, серверов и т.п. Название компании "Информ-ПК" Пожелания к логотипу: цветовая схема красный синий и без экстремизма :)

Небольшое дополнение! Для сравнения прикрепил логотип, который мы заказывали здесь же для нашей небольшой комании, занимающейся раскруткой. Хотелось бы получить на выходе продукт такого же или даже лучшего качества и по идее и по реализации.

И еще одно дополнение магазин находится в здании, не интернет магазин!

И еще одно :) Появился слоган "Мир комплексных решений"