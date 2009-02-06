Необходимо разработать логотип компании

$40
Логотипы и ЗнакиЗавершен8 заявок160 просмотров
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Необходимо разработать логотип компании

Бюджет: 40 у.е.

после выбора варианта мы с вами связываемся для доработки лого и потом оплачиваем его.

ТЗ тут http://www.weblancer.net/projects/88143.html

15 лет назад
jserge
41 годБеларусь
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Cisko
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$40
1 день
Проект выполнен оперативно, учтены все пожелания.
Приятно было работать,адекватный заказчик,работа была вовремя оплачна.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.Всем советую.
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