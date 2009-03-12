Cisko

Евгений Костюченко Cisko

 
34 годаУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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Отзывы заказчиков
spdk2007
Василий 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-1)
$200
10 баллов
14 лет назад
Дизайн первой страницы сайта во флеш
Все ОК
ТЗ составлен грамотно и понятно. Спасибо.
Ответный отзыв
Brim
41 годКазахстан
16 лет в сервисе
Был
год назад
$9
10 баллов
15 лет назад
Флеш баннер 125x125. Аренда и размещение серверов.
По проекту было выбрано сделано несколько исполнителей, но работа Евгения лучшая. Спасибо, отличный баннер.
Замечательный заказчик,очень приятно работать с такими людьми!
Ответный отзыв
MEHOVIK
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
7 баллов
15 лет назад
Срочно внести изменения в баннер
С заказом справился на отлично и очень быстро. Поправки понимает с первого раза и оперативно исправляет. Спасибо.
Приятно работать с этим человеком,чётко и ясно изъясняет свои пожелания,а главное своевременная оплата!
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grIeIy
Сергей 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Логотип из слов
Сделал быстро и качественно.
Отличный заказчик , главное адекватный ! Вобщем советую . :)
Ответный отзыв
amster
Максим 
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
15 лет назад
Обработать 3 старых фото
Нужно было обработать 3 старых ЧБ фотографии. Всё было сделано, к моему удивлению, достаточно быстро. Работа сделана качественно, нареканий не возникло. Работать с ТС приятно, советую!
Люблю работать с фото. Спасибо.
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