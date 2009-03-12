Портфолио
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
14 лет назад
Ответный отзыв
ТЗ составлен грамотно и понятно. Спасибо.
$9
10 баллов
15 лет назад
По проекту было выбрано сделано несколько исполнителей, но работа Евгения лучшая. Спасибо, отличный баннер.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик,очень приятно работать с такими людьми!
$10
7 баллов
15 лет назад
С заказом справился на отлично и очень быстро. Поправки понимает с первого раза и оперативно исправляет. Спасибо.
Ответный отзыв
Приятно работать с этим человеком,чётко и ясно изъясняет свои пожелания,а главное своевременная оплата!
$10
10 баллов
15 лет назад
Сделал быстро и качественно.
Ответный отзыв
Отличный заказчик , главное адекватный ! Вобщем советую . :)
$15
10 баллов
15 лет назад
Нужно было обработать 3 старых ЧБ фотографии. Всё было сделано, к моему удивлению, достаточно быстро. Работа сделана качественно, нареканий не возникло. Работать с ТС приятно, советую!
Ответный отзыв
Люблю работать с фото. Спасибо.