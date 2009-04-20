Есть готовый движок сайта знакомств. После переноса на другой сервер перестали отображаться сообщения из базы хотя в базе они есть. Некоторые баги связанные с неожиданно неработающей функцией mysql NOW() я поправил заменив её на date, ...
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-оптом ссылки с ~20 сайтов (если есть места в данный момент)
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сервер с xen паравиртуализацией. Несколько VPS на нём. Требуется перенести эти VPS на сервер с kvm виртуализацией.Системное администрирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
требуется сделать оплату яндекс деньгами. никуда встравивать не нужно. нужно чтобы работала автономно. нужна полная интеграция с скриптом уведомления о платеже, который принимает http-запросы от яндекс денег - там я сам встрою выдачу товара клиенту по email. желателен ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется создать сайт наподобие такого: megalesta.ru или такогоvagonkalipa.ru Дизайн можно не уникальный. Требуется продвинуть сайт по таким же запросам как megalesta.ru и такогоvagonkalipa.ru Запросы эти же. Продвижение на всю Россию. Желателен ТОП10. Нацеленность на увеличение заказов через сайт. Пишите ваш бюджет пожалуйста ...Сайты «под ключ»49 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Имею сервак. На нём сайт site.ru Имею купленный openvpn-аккаунт. Нужно чтобы сайт site.ru имел IP от VPN-сервиса. Нужно сделать и написать инструкцию для меня чтобы я сам потом мог это повторить.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
WowzaMediaServer я уже установил. ОС: Debian Требуется сделать трансляцию iptv в флеш-плеер в браузере. То есть чтобы udp поток от iptv отображался в флеш-пллере на моём сайте. Предпочтение отдаю заявкам с меньшей ценой.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Требуется программа для телефона на android которая: Через определённый промежуток времени пингует отпределённые сервера и определяет ответы серверов (ответы 404, 200 и т.д.) (промежуток и сервера должны задаваться в настройках приложения) - если какой-то сервер не пингуется, ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт11 лет назад
Поставил на виртуальную машину openvz ubuntu 12.04. После перезагрузок не стартует сеть и ssh. Если их запустить вручную service networking start и service ssh start то заработает. Через стандартные добавления в автозагрузку не помогает. Предпочтение тем, ...Настройка сервера/ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $5
Требуется отредактировать программу peers (скачать можно тут http://sourceforge.net/projects/peers/files/peers/0.4.1/peers-0.4.1.zip/download). Программа написана на jar Нужно: 1. в папке conf лежат 2 конфиг-файла. в них нужно убрать поле а прописать его напрямую в jar , его параметр сделать sip.pctel.ru 2. ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Требуется создать Flash клиент для размещения на сайте для совершения SIP-звонков. Главное чтобы данные sip.server.ru, login, password указывались в php-коде страницы, где этот sip-клиент. В php-коде - чтобы пользователь не мог узнать их. Разъясню: Суть клиента такова, что ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется на основе API http://tringme.com/api.html (подробное описание API - http://tringme.com/docs/tringmeapi.pdf ) создать скрипт, использующий функцию setnotifyurl пункта 3.9 инструкции http://tringme.com/api.html . Скрипт будет проверять статус звонка. Примеры готовых скриптов (для совершения звонка, проверки пользователя) здесь http://ifolder.ru/21798923 APIKEY, ...Закрыт13 лет назад
Требуется ролик для телевидения и большого монитора для рекламы с наложением голоса. Со всплывающими и исчезающими логотипами. Например, когда идет речь о цветах желательно, чтобы появились красивые букеты и т.д. Желательно и чтобы вы ...Видеомонтаж16 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сайт http://fb.int.ru Нужно устранить глюк: все новости (которые с пометкой HOT COOL и т.д.) не влезают в эту самую рамку с HOT COOL . Нужно увеличить эту рамку по тексту, чтобы она заканчивалась после того ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется исправить скрипт WP-Import (http://letitbit.net/download/9517.9989d5d6a33f5a234c0ec285c/wp_import.zip.html). Тестирую на DLE, выдаёт ошибку not initalization pharser. Если вы сделаете его, и у вас он будет парсить, то сообщайте в проекте, я с вами свяжусь.Закрыт14 лет назад
Требуется программа на java (jar и jad файлы), с функцией автоотключения звонка. А именно: человек в программе задаёт время, например 3 минуты; начинает звонить человеку; по истечении 3х минут программа автоматически скидывает звонок. Если есть возможность ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется сделать из phpbb 3ей версии (http://www.phpbbguru.net/node/17) мультидоменный форум, то есть чтобы админка была на одном домене а на любом другом домене требовалось только скопировать файлы, необходимые для отображения тем и писания комментариев и т.д. ...Закрыт15 лет назад
Думаю это реализуемо на javascript. Вам виднее... Имеется массив полученный из php, он содержит текст вида: ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Столкнулся с проблемой. Flash плеер на сайте не распознаёт ссыки вида http://media1.pornhub.com/dl/479def0f5977a0bf01c9ffd44d0b3cb6/49ec2f17/videos/000/232/100/232100.flv так как она какая-то общая. Заметил что Download Master при вбивании этой ссылки в него коннектится не к серверу media1.pornhub.com а к nyc-53.pornhob.com ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
ТЗ: Имеется файл. В нём имеются строки: тоже текст и тоже текст так вот требуется вместо этих строк получить: тоже текст то есть вставить в "href=" то что было в "url=", а то что было в "title=" вообще не нужно.Веб-программирование2 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $10
Требуется простенький логотип. Оставляйте свою асю.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен15 лет назад