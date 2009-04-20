grIeIy

Сергей grIeIy

 
37 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Доп. инфа:

icq 666-553

Заказываю:

-проекты на php+MySql

Выполняю:

-поднятие тИЦ и PR

Прогоняю по форумам. Только самые релевантные форумы из выдачи Яндекса! Много из Яндекс.Каталога!

Вид прогона на выбор: регистрация пользователя с ссылкой на ваш сайт в профиле, регистрация пользователя с ссылкой на ваш сайт в профиле + размещение объявления на форуме. Первое стоит дёшево, второе - подороже. Первое - ссылка почти на 100% не будет удалена, второе - если объявление не понравится модератору он его удалит.

Продаю:

-оптом ссылки с ~20 сайтов (если есть места в данный момент)

PHPMySQL
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Исправить баг с mysql в движке

    Есть готовый движок сайта знакомств. После переноса на другой сервер перестали отображаться сообщения из базы хотя в базе они есть. Некоторые баги связанные с неожиданно неработающей функцией mysql NOW() я поправил заменив её на date, ...

    MySQL
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Подключить яндекс деньги

    требуется сделать оплату яндекс деньгами. никуда встравивать не нужно. нужно чтобы работала автономно. нужна полная интеграция с скриптом уведомления о платеже, который принимает http-запросы от яндекс денег - там я сам встрою выдачу товара клиенту по email. желателен ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание и продвижение сайта

    Требуется создать сайт наподобие такого: megalesta.ru или такогоvagonkalipa.ru Дизайн можно не уникальный. Требуется продвинуть сайт по таким же запросам как megalesta.ru и такогоvagonkalipa.ru Запросы эти же. Продвижение на всю Россию. Желателен ТОП10. Нацеленность на увеличение заказов через сайт. Пишите ваш бюджет пожалуйста ...

    Сайты «под ключ»49 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно, чтобы сайты сервака имели IP от VPN-сервиса

    $50

    Имею сервак. На нём сайт site.ru Имею купленный openvpn-аккаунт. Нужно чтобы сайт site.ru имел IP от VPN-сервиса. Нужно сделать и написать инструкцию для меня чтобы я сам потом мог это повторить.

    Системное администрирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настроить WowzaMediaServer

    $50

    WowzaMediaServer я уже установил. ОС: Debian Требуется сделать трансляцию iptv в флеш-плеер в браузере. То есть чтобы udp поток от iptv отображался в флеш-пллере на моём сайте. Предпочтение отдаю заявкам с меньшей ценой.

    Debian
    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Android: Программа, пингующая сервера

    Здравствуйте. Требуется программа для телефона на android которая: Через определённый промежуток времени пингует отпределённые сервера и определяет ответы серверов (ответы 404, 200 и т.д.) (промежуток и сервера должны задаваться в настройках приложения) - если какой-то сервер не пингуется, ...

    Android
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Автозапуск сети в ubuntu 12.04 (openvz)

    Поставил на виртуальную машину openvz ubuntu 12.04. После перезагрузок не стартует сеть и ssh. Если их запустить вручную service networking start и service ssh start то заработает. Через стандартные добавления в автозагрузку не помогает. Предпочтение тем, ...

    Ubuntu
    Настройка сервера/ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отредактировать jar-программу

    $5

    Требуется отредактировать программу peers (скачать можно тут http://sourceforge.net/projects/peers/files/peers/0.4.1/peers-0.4.1.zip/download). Программа написана на jar Нужно: 1. в папке conf лежат 2 конфиг-файла. в них нужно убрать поле а прописать его напрямую в jar , его параметр сделать sip.pctel.ru 2. ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Flash клиент на сайт для SIP-звонков

    $50

    Требуется создать Flash клиент для размещения на сайте для совершения SIP-звонков. Главное чтобы данные sip.server.ru, login, password указывались в php-коде страницы, где этот sip-клиент. В php-коде - чтобы пользователь не мог узнать их. Разъясню: Суть клиента такова, что ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • На основе api создать скрипт

    $50

    Требуется на основе API http://tringme.com/api.html (подробное описание API - http://tringme.com/docs/tringmeapi.pdf ) создать скрипт, использующий функцию setnotifyurl пункта 3.9 инструкции http://tringme.com/api.html . Скрипт будет проверять статус звонка. Примеры готовых скриптов (для совершения звонка, проверки пользователя) здесь http://ifolder.ru/21798923 APIKEY, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ролик для ТВ

    Требуется ролик для телевидения и большого монитора для рекламы с наложением голоса. Со всплывающими и исчезающими логотипами. Например, когда идет речь о цветах желательно, чтобы появились красивые букеты и т.д. Желательно и чтобы вы ...

    Видеомонтаж16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Растянуть картинку по странице

    Есть сайт http://fb.int.ru Нужно устранить глюк: все новости (которые с пометкой HOT COOL и т.д.) не влезают в эту самую рамку с HOT COOL . Нужно увеличить эту рамку по тексту, чтобы она заканчивалась после того ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Исправить скрипт WP-Import

    Требуется исправить скрипт WP-Import (http://letitbit.net/download/9517.9989d5d6a33f5a234c0ec285c/wp_import.zip.html). Тестирую на DLE, выдаёт ошибку not initalization pharser. Если вы сделаете его, и у вас он будет парсить, то сообщайте в проекте, я с вами свяжусь.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Java прога для мобилок

    Требуется программа на java (jar и jad файлы), с функцией автоотключения звонка. А именно: человек в программе задаёт время, например 3 минуты; начинает звонить человеку; по истечении 3х минут программа автоматически скидывает звонок. Если есть возможность ...

    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Мультидоменный форум из phpbb

    Требуется сделать из phpbb 3ей версии (http://www.phpbbguru.net/node/17) мультидоменный форум, то есть чтобы админка была на одном домене а на любом другом домене требовалось только скопировать файлы, необходимые для отображения тем и писания комментариев и т.д. ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • PHP скрипт распознающий сервер в ссылке

    Столкнулся с проблемой. Flash плеер на сайте не распознаёт ссыки вида http://media1.pornhub.com/dl/479def0f5977a0bf01c9ffd44d0b3cb6/49ec2f17/videos/000/232/100/232100.flv так как она какая-то общая. Заметил что Download Master при вбивании этой ссылки в него коннектится не к серверу media1.pornhub.com а к nyc-53.pornhob.com ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Замена однотипного текста в файле

    ТЗ: Имеется файл. В нём имеются строки: тоже текст и тоже текст так вот требуется вместо этих строк получить: тоже текст то есть вставить в "href=" то что было в "url=", а то что было в "title=" вообще не нужно.

    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад
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Отзывы фрилансеров
dBoroda
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
8 баллов
8 лет назад
Небольшая программа для микроконтроллера
Отработали с заказчиком без каких-либо проблем.
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e1it3
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 отзывов
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10 баллов
9 лет назад
Работа с базой данных MySQL
weblancer требует заполнения этих полей
Скрипт работает. О отданных на проект деньгах не жалею.
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Azazello81
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42 годаУкраина
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Растянуть картинку по странице
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Сделал всё как я и хотел. Спасибо!
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Андрей 
41 годРоссия
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10 баллов
13 лет назад
Отредактировать jar-программу
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Всё сделал в точности как требовалось.
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Inviseble_Demon
38 летРоссия
16 лет в сервисе
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2 года назад
$10
10 баллов
15 лет назад
PHP скрипт распознающий сервер в ссылке
Отличный заказчик! Лоялен в общении, понятлив... В общем сотрудничеством доволен.
Сделал быстро и качественно. без глюков.
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