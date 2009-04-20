Доп. инфа:

icq 666-553

Заказываю:

-проекты на php+MySql

Выполняю:

-поднятие тИЦ и PR

Прогоняю по форумам. Только самые релевантные форумы из выдачи Яндекса! Много из Яндекс.Каталога!

Вид прогона на выбор: регистрация пользователя с ссылкой на ваш сайт в профиле, регистрация пользователя с ссылкой на ваш сайт в профиле + размещение объявления на форуме. Первое стоит дёшево, второе - подороже. Первое - ссылка почти на 100% не будет удалена, второе - если объявление не понравится модератору он его удалит.

Продаю:

-оптом ссылки с ~20 сайтов (если есть места в данный момент)