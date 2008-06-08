Небольшая программа для микроконтроллера

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Завершен5 заявок343 просмотра

Нужно написать код на assembler для микроконтроллера msp430. программка простенькая. просто должна брать инфу из памяти и выдавать её на выход.

Ассемблер
17 лет назад
grIeIy
Сергей 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

dBoroda
43 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$10
Очень ответственно подошёл к работе. Сделал все очень качественно. Приятно с ним работать.
Отработали с заказчиком без каких-либо проблем.

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dBoroda
43 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад

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