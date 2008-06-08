Win32 приложение помогает создавать и управлять базой друзей в социальной сети flickr.com 1. Создание БД (парсинг). 2. Добавление друзей в свой контакт лист. 3. Майлер (оповещение, через внутреннюю почту flicrk.com). ...
Небольшая программа для микроконтроллера
Нужно написать код на assembler для микроконтроллера msp430. программка простенькая. просто должна брать инфу из памяти и выдавать её на выход.
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