В какой-либо папке находятся файлы в форматах djvu и pdf . Нужно написать прогу-просмоторщик файлов в этих форматах с возможностью поиска по словам или словосочетаниям, возможностью маштабирования, поворота и распечатки. Стандартные просмоторщики не подходят. Нужны ...
Win32 приложение для работы с flickr.com
Win32 приложение помогает создавать и управлять базой друзей в социальной сети flickr.com
1. Создание БД (парсинг).
2. Добавление друзей в свой контакт лист.
3. Майлер (оповещение, через внутреннюю почту flicrk.com).
Доки: flickr.com/services/api/
Подробное ТЗ по запросу.
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