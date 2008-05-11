Написание утилиты для работы с СОМ-портом и TCP/IP

Требуется написать небольшую утилиту: получение через виртуальный СОМ-порт АТ команд от телефона или модема, далее передачи обработанных данных по TCP/IP на указанный адрес.

Реально работы на полчаса, если есть опыт.

Задача такова:

- есть телефон подключенный через Блютус или кабель, короче через виртуальный СОМ-порт.

- поступает на телефон звонок -> телефон выдает в СОМ-порт АТ-команду RING и соответственно Caller ID.

- программка читает принятую строку CLIP и изымает из нее номер звонящего.

- потом вставляет этот номер в заранее известную строку и отправляет на IP адрес с указанным портом.

Если есть опыт работы с API, то проблемм не составит, работа плевая.

Пожалуйста указывайте цену и время.