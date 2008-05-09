Доделать недоделанное :)

Итак, опишу немного то с чем вам придется работать. Adobe Atmosphere Player - это плагин к браузеру IE для просмотра 3D и 4D графики. Плагин можно скачть с http://4d2life-net.na.by/plugin/atmos.exe (5,3mb)

Вам нужно решить несколько проблем с графикой (обнавить библиотеки (dll - ресурсы)) сделать запуск рендера с графического движка а не с програмного.

Проблемы: обработка графики происходит програмно. (т.е. direkt x не включается)

более подробно а асю 370 824 059