Доделать недоделанное :)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка369 просмотров

Итак, опишу немного то с чем вам придется работать. Adobe Atmosphere Player - это плагин к браузеру IE для просмотра 3D и 4D графики. Плагин можно скачть с http://4d2life-net.na.by/plugin/atmos.exe (5,3mb)

Вам нужно решить несколько проблем с графикой (обнавить библиотеки (dll - ресурсы)) сделать запуск рендера с графического движка а не с програмного.

Проблемы: обработка графики происходит програмно. (т.е. direkt x не включается)

более подробно а асю 370 824 059

17 лет назад
Veved
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Adren
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Adren
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
17 лет назад

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