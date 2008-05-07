Программа роаспознавания автомобильных номеров

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки313 просмотров

Требуется написать или переработать существуюшию программу распознования автомобильных номеров с камер видеонаблюдения.

17 лет назад
crazymassa
Андрей 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Переделка задания по ОЭД с java в с, с++, c#

    $10

    Есть программа на java (обработка эксперементальных данных) ее необходимо переделать на любой из языков с, с++, c# или delphi Во вложении скомпилированный файл java класса который необходимо переделать. В .doc файле задание по ...

    DelphiJava
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • СМС-дневник

    $250

    Нужно написать программу смс дневник с такими возможностями как на рисунке

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Форма для курсовой

    $20

    Нужна маленькая программка в excel. Форма для ввода данных(наименование, ставка ндс, тип цены). После ввода программа автоматически заполняет табличку. Ничего сложного, работы на 20 минут.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Парсер-анализатор

    $100

    Нужно реализовать ТЗ, проект на делфи, форма нарисована, примерный дизайн есть, к нужному сайту конектится, логинится, дальше - по пунктам. дополнительно согласовать ТЗ можем по аське, проект вышлю непосредственному исполнителю.

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка расширения Excel

    $250

    Коротко - необходимо : 1. разработать установщик имеющегося С# приложения - add-in -а MS Excel (automation add-in) - такой, чтобы его можно было кастомизировать при доработке библиотеки. 2. сделать визуализатор данных, ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сканер пластиковых карточек

    Есть различные пластиковы карточки в большом количестве, необходимо произвести сканирование и разместить в БД или в структуре каталогов. Пластиковые или бумажные карты размером примерно с визитку. Сканировать через камеру, фотоаппарат и т.п. ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сниффер

    Нужно написать сниффер на BC++ 6, который сможет перехватывать различные пакеты (IP,ICMP,IGMP,GGP,TCP,PUP,UDP,IDP,IPv6,ND,ICLFXBM,ICMPv6). Затем вывоодить данные в таблице, где выводить (название пакета, время жизни, отрпавитель, получатель, размер).

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад