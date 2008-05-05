Нужно написать сниффер на BC++ 6, который сможет перехватывать различные пакеты (IP,ICMP,IGMP,GGP,TCP,PUP,UDP,IDP,IPv6,ND,ICLFXBM,ICMPv6). Затем вывоодить данные в таблице, где выводить (название пакета, время жизни, отрпавитель, получатель, размер).
Сканер пластиковых карточек
Есть различные пластиковы карточки в большом количестве, необходимо произвести сканирование и разместить в БД или в структуре каталогов.
Пластиковые или бумажные карты размером примерно с визитку. Сканировать через камеру, фотоаппарат и т.п. Формат изображения jpg, png, и т.п.
Процесс сканирования должен быть максимально быстрым, что исключает простые планшетные сканеры. Качество сканирования/фотографирования должно быть приемлемым для возможного дальнейшего распознования символов
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