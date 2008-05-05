Сканер пластиковых карточек

Есть различные пластиковы карточки в большом количестве, необходимо произвести сканирование и разместить в БД или в структуре каталогов.

Пластиковые или бумажные карты размером примерно с визитку. Сканировать через камеру, фотоаппарат и т.п. Формат изображения jpg, png, и т.п.

Процесс сканирования должен быть максимально быстрым, что исключает простые планшетные сканеры. Качество сканирования/фотографирования должно быть приемлемым для возможного дальнейшего распознования символов