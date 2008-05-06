Нужен программист который сможешь за $ написать простенькую программу на делфи ... это как бы дипломная работа. задача : изобразить порядок перестроения машины на круговом движении. ...
VBA & Excel. Основы.
Программа на Visual Basic for Applications.
Книжный магазин продал за N месяцев продал различное количество книг (N наименований) по цене, устанавливаемой в начале каждого месяца (т.е. каждый месяц цены на книги менялись).
Написать программу на VBA, которая вводит исходные данные, выполняет расчёты и выводит на экран:
- исходные данные в виде таблицы, где указаны наименования книг, цена книг в каждом месяце, количество проданных книг за каждый месяц;
- доход по каждой книге за каждый месяц;
- доход за каждый месяц по всем книгам;
- общий доход по всем книгам за N месяцев;
- наименование книги, принёсшей наибольший доход.
___
Подробности при встрече или по аське, почте...
Сроки ограничены (max. 4-5 дней)
Расчёт наличными или любым другим удобным для Вас способом.
20 $ / 500 рублей
В дальнейшем понадобится выполнить ещё несколько подобных заданий.
___
И ещё. Просьба не беспокоить тех, кто не сможет разобраться в нижеприведённом коде.
Sub Test()
On Error GoTo Error1
Sheets.Item(1000).Delete
GoTo Ends
Error1:
Err.Clear
MsgBox "Error detected"
MsgBox (Str(Err.Number))
MsgBox (Err.Source)
MsgBox (Err.Description)
Ends:
End Sub
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