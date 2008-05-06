VBA & Excel. Основы.

Программа на Visual Basic for Applications.

Книжный магазин продал за N месяцев продал различное количество книг (N наименований) по цене, устанавливаемой в начале каждого месяца (т.е. каждый месяц цены на книги менялись).

Написать программу на VBA, которая вводит исходные данные, выполняет расчёты и выводит на экран:

- исходные данные в виде таблицы, где указаны наименования книг, цена книг в каждом месяце, количество проданных книг за каждый месяц;

- доход по каждой книге за каждый месяц;

- доход за каждый месяц по всем книгам;

- общий доход по всем книгам за N месяцев;

- наименование книги, принёсшей наибольший доход.

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Подробности при встрече или по аське, почте...

Сроки ограничены (max. 4-5 дней)

Расчёт наличными или любым другим удобным для Вас способом.

20 $ / 500 рублей

В дальнейшем понадобится выполнить ещё несколько подобных заданий.

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И ещё. Просьба не беспокоить тех, кто не сможет разобраться в нижеприведённом коде.

Sub Test()

On Error GoTo Error1

Sheets.Item(1000).Delete

GoTo Ends

Error1:

Err.Clear

MsgBox "Error detected"

MsgBox (Str(Err.Number))

MsgBox (Err.Source)

MsgBox (Err.Description)

Ends:

End Sub