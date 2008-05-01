Система отчетов на базе JasperReports

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка159 просмотров

- Разработка системы управления отчетами отделом продаж,

- Тестирование,

- Разработка тех.документации,

- Подержка (+ change requests) в течении 3 месяцев.

функционал:

- генерации отчетов (HTML),

- генерация и управление формамы отчетов (templates),

- дистрибуци отчетов (SMTP, web portal),

- ведение истории сгенерированных отчетов (по сотрудникам, ...).

Данные в БД MS Access. БД системы - MSSQL/MySQL

HTMLMySQLSMTP
17 лет назад
rumourzz
Andrey 
52 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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